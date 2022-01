Com golos de Moutinho e Neves, Wolverhampton volta a vencer

O Manchester United apenas no último minuto de descontos conseguiu garantir uma vitória em Old Trafford contra o West Ham.

Os portugueses João Moutinho e Rúben Neves foram decisivos neste sábado para a vitória do Wolverhampton em Brentford, por 2-1, que permitiu à equipa treinada por Bruno Lage somar o terceiro triunfo seguido na Liga inglesa de futebol, na 23.ª jornada.

Ainda antes dos golos dos internacionais lusos, a partida teve um episódio caricato na primeira parte, quando um drone surgiu sobre o relvado do estádio do Brentford e obrigou o árbitro a interromper o encontro durante cerca de 20 minutos, até que o ‘intruso’ estivesse devidamente afastado das imediações do recinto.

Com os jogadores de regresso ao relvado, João Moutinho combinou com o compatriota Nélson Semedo e inaugurou o marcador no segundo tempo, aos 48 minutos, mas os ‘bees’ repuseram a igualdade, através de Ivan Toney, aos 71.

Contudo, a resposta do Wolverhampton não tardou e Rúben Neves marcou o segundo tento na Premier League 2021/22, aos 77 minutos, confirmando o triunfo da equipa mais portuguesa de Inglaterra, que entrou de início com sete jogadores lusos (José Sá, Toti Gomes, Semedo, Neves, Moutinho, Daniel Podence e Fábio Silva) e ainda contou com Trincão nos derradeiros instantes.

A formação de Bruno Lage segue no oitavo lugar, com 34 pontos (em 21 jogos), mas ainda tem duas partidas em atraso, enquanto o Brentford averbou o quarto desaire seguido e é 14.º colocado, com 23.

Se os ‘wolves’ se aproximaram dos lugares europeus, o Manchester United concretizou mesmo a entrada no ‘top-4’ da Premier League, graças a uma vitória alcançada no último ‘suspiro’ do duelo com o West Ham, por 1-0.

Com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no ‘onze’, o golo da vitória acabaria por ser construído por dois jogadores que saíram do banco, com o uruguaio Edinson Cavani a assistir Marcus Rashford para o tento decisivo, aos 90+3 minutos.

Os ‘red devils’ subiram provisoriamente ao quarto lugar, com 38 pontos (22 jogos), à frente precisamente do West Ham, que agora é quinto, com 37 (23), sendo que ambas as formações podem ainda ser ultrapassadas pelo Tottenham, que tem 36 (19) e no domingo visita o Chelsea, terceiro.

Após três jogos sem vencer, o Aston Villa (10.º) conseguiu um triunfo no reduto do Everton (16.º), também por 1-0, com um golo do argentino Emiliano Buendía, aos 45+3 minutos, na sequência de um passe de Lucas Digne, que na semana passada deixou os ‘toffees’ para se juntar aos ‘villans’.

De resto, o lateral francês foi visado pelos adeptos do Everton e, durante os festejos do golo, acabou por ser atingido por uma garrafa, numa partida na qual o internacional português André Gomes foi titular na formação de Liverpool.

Já o ‘aflito’ Newcastle, venceu por 1-0 no reduto do Leeds, com um tento de Jonjo Shelvey, e conquistou a segunda vitória na competição, ainda assim insuficiente para tirar os ‘magpies’ da zona de despromoção.