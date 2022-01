Saga do voto dos confinados: seria cómico, se não fosse trágico

Políticos só se aperceberam do problema no penúltimo dia de Dezembro. Primeiro, resistiram a admitir que havia um problema. Depois, acabaram por levar um puxão de orelhas

Estas legislativas serão as terceiras eleições em pandemia. Nas primeiras (as presidenciais em Janeiro de 2021), as câmaras organizaram-se e foram recolher votos a casa dos confinados. Nas segundas (as autárquicas em Setembro de 2021), o horário de votação foi alargado mais uma hora, podendo-se assim votar até às 20h. Nestas legislativas, perante cenários que apontavam para centenas de milhares de pessoas confinadas em casa no dia das eleições, estava tudo tranquilo, “cantando e rindo”, até dia 30 de Dezembro.