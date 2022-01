“Nazizinho”? Rio diz que os socialistas estão a ficar “nervosos”

Nem quando as sondagens lhe são favoráveis Rui Rio as quer comentar. Esta sexta-feira, doze horas depois de se saber da aproximação do PSD ao PS, o líder social-democrata diz que a sua percepção há muito lhe diz o mesmo. “Eu sinto o PSD a subir de há uns meses para cá, não é há 15 dias”, disse à chegada à Figueira da Foz, onde almoçou com autarcas e a cabeça de lista por Coimbra, Mónica Quintela.