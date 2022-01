Bloco elogia função pública, apela aos indecisos e “tem certeza” numa solução à esquerda

Dia foi dedicado aos profissionais do SNS e do ensino. Sondagens confirmam queda do partido nas intenções de voto, mas Catarina Martins relembra “número recorde” de indecisos e deixa uma garantia: “Um voto no BE impede uma maioria de direita”.

Uma onda de gritos e histeria transborda dos portões do Agrupamento de Escolas de Marrazes, no distrito de Leiria. Catarina Martins deita instintivamente as mãos à cabeça, em tom de desespero: em poucos segundos, largas dezenas de crianças “engolem” a comitiva bloquista. Com cadernos e de telemóvel em punho, os alunos pedem autógrafos e selfies à coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), que tentou aceder ao máximo de pedidos.