As exigências russas “representam uma desmilitarização efectiva da Europa de Leste”

O director do Conflict Studies Research Centre, Keir Giles, especialista com várias décadas de experiência na política russa, considera que é Moscovo que tem “ditado o rumo e a agenda” das negociações com os EUA e a NATO em torno da Ucrânia. O analista diz, em entrevista ao PÚBLICO, que o Kremlin quer passar a ideia de que existe uma “corrida contra o tempo” para evitar uma guerra na Ucrânia de forma a pressionar Washington e os seus aliados.