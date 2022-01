EUA e Rússia começam encontro sem perspectivas de acordo

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, iniciaram esta sexta-feira a sua tão esperada reunião em Genebra sem que haja perspectivas, por enquanto, de que se possa chegar a um acordo para aliviar a tensão política e militar em torno da Ucrânia.

Os chefes da diplomacia dos dois países iniciaram o encontro, à porta fechada, com um aperto de mão diante das câmaras. Nas declarações prévias, Lavrov baixou desde logo as expectativas de que possa acontecer um avanço significativo. “Não esperamos progresso nestas negociações”, disse o ministro russo, enquanto Blinken voltou a prometer uma resposta “unida, rápida e severa” dos Estados Unidos e dos seus aliados no caso de uma invasão da Ucrânia, assegurando ao mesmo tempo o empenho de Washington em encontrar uma solução diplomática.

Logo pela manhã, o Governo russo fez saber que a proposta de garantias de segurança apresentada aos Estados Unidos inclui a retirada das tropas da NATO da Bulgária e da Roménia. Numa declaração publicada no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Moscovo indicou que “um dos pilares” das propostas apresentadas a Washington é a retirada de forças estrangeiras, equipamentos e armas e outros passos para regressar à configuração de 1997 nos territórios dos países que não eram membros da NATO na altura. “Isso inclui Bulgária e Roménia”.

Da mesma forma, a declaração do MNE russo criticou as declarações do secretário-geral da Aliança Atlântica sobre a possibilidade de Finlândia e Suécia aderirem ao bloco e acusou Jens Stoltenberg de pressão sobre os governos de Helsínquia e Estocolmo.

“Estamos convencidos de que, nestes tempos turbulentos, ficar fora do bloco é mais eficaz para os Estados garantirem sua segurança”, lê-se ainda na declaração de Lavrov.

Os EUA suspeitam que Moscovo pretende invadir a Ucrânia, uma intenção negada pela Rússia, que mantém cerca de 100 mil soldados ao longo da fronteira do seu país vizinho.

O encontro desta sexta-feira faz parte de uma intensa actividade diplomática para tentar resolver a crise na fronteira da Ucrânia.

Nos últimos dias, e antes deste encontro na cidade suíça, o secretário de Estado norte-americano esteve em Kiev e em Berlim.

Na capital ucraniana, Blinken demonstrou o apoio dos EUA à Ucrânia, com Washington a anunciar, em simultâneo, uma ajuda suplementar de 200 milhões de dólares (cerca de 175 milhões de euros) a Kiev no quadro da ameaça de uma potencial ofensiva russa.

Já na capital alemã, onde manteve contactos na quinta-feira com os aliados europeus França, Reino Unido e Alemanha, Blinken sublinhou a unidade dos principais aliados ocidentais face à crise russo-ucraniana.

Do lado ucraniano, o Presidente Volodymyr Zelenskiy alertou que a Rússia poderá tentar ocupar a cidade de Kharkov, no nordeste do país, o que significaria “o início de uma guerra em larga escala”.

“Vou dizer isto de forma realista: se Moscovo decidir aumentar a sua escalada, acontecerá em territórios onde historicamente há pessoas que têm laços familiares com a Rússia”, afirmou Zelenskiy numa entrevista ao Washington Post.

O Presidente ucraniano destacou que a Rússia “só precisa de um motivo” para ocupar Kharkov, que está está sob o controlo da Ucrânia. “Eles dirão que estão a proteger a população de língua russa”, disse Zelenskiy. “Depois da ocupação e anexação da Crimeia, entendemos que isso é viável e pode acontecer”, acrescentou.

Zelenskiy apelou, no entanto, à calma e pediu aos ucranianos para confiarem no seu exército. “Temos que reagir com sabedoria, não emocionalmente, não com o coração”, afirmou.