Crise entre a Rússia e a NATO arrasta-se com mais promessas de negociações

Uma nova ronda negocial esta sexta-feira entre os chefes da diplomacia dos EUA e da Rússia terminou sem qualquer avanço significativo no que respeita à crise de segurança na fronteira com a Ucrânia. A conversa “franca”, de acordo com os dois países, manteve em aberto a via negocial e deixou no horizonte a possibilidade de uma nova cimeira entre Joe Biden e Vladimir Putin.