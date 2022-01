A magia do norte de Laos, ser feliz com pouco e “ressaca” pós-gap year

Se o conceito de “soul mates de viagem” existe ele vive de pessoas como as nossas convidadas, Catarina Sousa e Maria Leones. Para estas duas amigas, o gap year que tanto idealizaram só fazia sentido se fosse escrito a duas mãos. Com licenciatura e mestrados concluídos, o mundo inteiro era uma possibilidade, mas foi o Sudeste Asiático que as acolheu durante 6 meses para cumprirem um objectivo: sair da zona de conforto e visitar os locais que lhes provocassem o maior choque cultural possível. Daqui só poderiam mesmo sair grandes aventuras e momentos que ficarão guardados para a história.

Desde Singapura, ao Camboja embarcaram numa viagem de low budget que ficou marcada por experiências de CouchSurfing e work exchange, desde trabalhar em hostels, bares e dar aulas de inglês em troca de dormida e comida. Durante 6 meses fizeram-se à estrada e apanharam as boleias mais inusitadas, conheceram pessoas e estilos de vida que deram que pensar e fizeram um caminho que apenas a elas pertence.

Neste episódio, vão poder contar com uma conversa divertida e eloquente sobre a importância de ter planos, mas também de os conseguir mudar para se ser mais livre. A ressaca pós-gap year foi provada e comprovada pelas nossas convidadas, que confessaram que o voltar pode ser tão ou mais complicado como o ir. Vens connosco para mais um episódio?

