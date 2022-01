Alentejo: descobrir a Mainova numa adega que é uma “galeria de fazer vinho”

A Herdade da Fonte Santa, no Alentejo, abriu-se ao enoturismo e criou uma série de programas para dar a conhecer os vinhos e azeites que produz.

Uma adega como “uma galeria de fazer vinho” – foi esta a ideia de Bárbara Monteiro, a “mainova” por trás da marca com este nome que produz, no Vimieiro, Alentejo, os azeites e vinhos Mainova, lançados em 2020. Foi ela a última irmã a nascer e sempre “protestou” por isso. Mas acabou por ser a mais nova das três irmãs a ficar à frente deste negócio de família que agora se estreia no enoturismo.