O que vale o desporto nas eleições? Uma viagem pelos programas eleitorais (I)

1. Há muito tempo que temos como certo, pelo menos por via de regra, que os programas eleitorais das forças políticas e os programas de Governo nada dizem, pouco dizem ou então repetem chavões, naquilo que concerne ao desporto. O desporto não é, verdadeiramente, uma preocupação política permanente. O poder político vive bem com as medalhas e os feitos desportivos mas, no resto, procura passar despercebido, numa omissão que não se coaduna minimamente com o discurso constitucional e legal.