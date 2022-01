Taça do Rei: Real Madrid apurado e Barcelona eliminado no prolongamento

Em Espanha, foi dia de Taça do Rei e de trabalhos forçados para os principais candidatos à conquista do troféu. No caso do Real Madrid e do Athletic Bilbau, houve direito a recompensa no final do prolongamento, ao contrário do que sucedeu com Elche e Barcelona, respectivamente, afastados nos oitavos-de-final da prova.

O Real Madrid chegou ao fim do tempo regulamentar empatado a zero no terreno do Elche e viu a situação piorar aos 102’, quando o lateral Marcelo foi expulso, e aos 103’, quando Gonzalo Verdu colocou os anfitriões na frente do marcador.

Mesmo em inferioridade numérica, a resposta dos “merengues” foi contundente. Isco igualou o marcador cinco minutos mais tarde e a reviravolta chegou pelos pés de Eden Hazard (115’), lançando aos 90+1’ para o lugar de Rodrygo.

Com este resultado, os “blancos” apuraram-se para os quartos-de-final da prova, fase à qual acede também o Athletic Bilbau, depois de ter eliminado o Barcelona já no prolongamento (3-2).

Após um 2-2 no tempo regulamentar, no Estádio San Mamés - marcaram Muniaín (2’) e Martínez (86’) para os bascos, Ferran Torres (20’) e Pedri (90+3’) para os catalães -, o golo decisivo chegou de penálti, novamente por Muniaín, aos 105’, confirmando uma temporada para esquecer do Barça.

Quem já tinha assegurado lugar na fase seguinte tinham sido o Maiorca, o Rayo Vallecano, o Cádiz, o Betis, o Valência e a Real Sociedade, que afastou o Atlético Madrid.