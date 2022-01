Budda Guedes e Pedro Mestre dão voz a Pastorinha menina, em Portugal Desde a Raiz

Estreia-se esta sexta-feira mais um videoclipe, o sexto, resultante das gravações do álbum Portugal Desde a Raiz, um projecto do guitarrista e compositor Budda Guedes lançado no dia 3 de Dezembro de 2021. Desde então, foram publicados já cinco videoclipes, filmados nos locais de gravação e em regiões diversas. O primeiro foi Virar o bico ao prego, com o grupo Galandum Galundaina, de Miranda do Douro, seguindo-se Há uns que podem, com Augusto Canário, de Viana do Castelo; É não ser boa gente, com Mia Moura; Roda, com o grupo Bombos com Alma, de Braga; e Quem tudo quer tudo perde, com o coral Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho (Braga). Agora chegou a vez de Pastorinha menina, com letra e música de Budda Guedes e Pedro Mestre e gravada por ambos e por outras vozes alentejanas. Pedro Mestre, músico e cantor de Castro Verde, fundador e ensaiador de grupos corais alentejanos, foi distinguido em 2015 com o Prémio Carlos Paredes pelo seu disco Campaniça do Despique, lançando em 2019 um novo álbum, Mercado dos Amores.

Inspirado nas recolhas de Giacometti e no que Ry Cooder fez em Cuba com o Buena Vista Social Club, Budda Guedes gravou com músicos em várias regiões de norte a sul, percorrendo vários géneros (fado, cante alentejano, canto polifónico, desgarrada, percussão, corridinho do Algarve, música mirandesa) e juntando vários músicos e grupos: Augusto Canário (Viana do Castelo), Bombos com Alma (Braga), Galandum Galundaina (Miranda do Douro), Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho (Braga), Daniel Pereira Cristo (Braga), Mia Moura (quarteto do Porto que toca fado de Lisboa), Pedro Mestre (Alentejo) e Marenostrum (Algarve). O resultado foi o disco Portugal Desde a Raiz, cujo making of se estreou com o PÚBLICO. As sessões de gravação foram profusamente fotografadas, a preto e branco, por Gonçalo Delgado.