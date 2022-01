Morreu Meat Loaf, músico que marcou o imaginário do rock americano

O músico Meat Loaf, figura que marcou o imaginário do rock americano nas últimas décadas, morreu esta quinta-feira, confirmaram fontes familiares.

“É com o coração destroçado que anunciamos que o incomparável Meat Loaf morreu durante a noite, com a mulher Deborah ao lado. As filhas, Pearl e Amanda, e amigos próximos estiveram com ele ao longo das últimas 24 horas”, pode ler-se na página do Facebook do músico. Não foram ainda reveladas as causas da morte do músico que tinha 74 anos.

Com uma carreira que se estendeu por seis mais de seis décadas, Meat Loaf vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, com destaque para o álbum Bat Out Of Hell, que se mantém entre a dezena de álbuns mais vendidos de sempre nos Estados Unidos. Entre os seus sucessos encontramos canções como Paradise by the dashboard light (1997), I'm gonna love her for both of us (1981) ou I'd do anything for love (But i won't do that) (1993).

Para além da música, participou em mais de 60 filmes, essencialmente pequenos papéis, destacando-se Clube de Combate, Focus ou Rocky Horror Picture Show.