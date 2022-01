A Cat Power que vive nas canções dos outros

Talvez Covers, o terceiro álbum de versões na vida de Cat Power, tenha começado no dia em que, incapaz de lidar com os sentimentos despertados por uma das suas próprias criações — e que se empilharam para lá do suportável —, começou a deixar cair em palco a letra de In your face, substituindo-a pela de Bad religion, tema do cantor r&b Frank Ocean. Ao site Stereogum, Chan Marshall (o nome menos felino que carrega na vida real) explicaria que durante a digressão do anterior Wanderer (2018), foi-se sentindo “cada vez mais zangada por dentro” sempre que interpretava In your face em concerto. “Cada vez que cantava essa canção ao vivo, não importa se estava calma ou relaxada, ia ficando mais zangada com a realidade em que ela me fazia pensar, e então numa noite troquei a letra por Bad religion e senti-me muito melhor.”