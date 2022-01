Aurea, Fado Bicha, Azeitonas e PZ entre os concorrentes do próximo Festival da Canção

Já se conheciam os compositores por trás de cada uma das 20 canções que estarão a concurso na 56.ª edição do Festival da Canção; esta manhã, ficou a saber-se quem vai cantar o quê nas duas semi-finais do evento, que decorrem a 5 e 7 de Março, esta última data coincidindo com o 65.º aniversário da RTP. As canções já estão todas disponíveis no YouTube e noutras plataformas da Internet.

Na primeira etapa, apresentada por Sónia Araújo e Jorge Gabriel, concorrem Aurea, Fado Bicha, FF, Kumpania Algazarra e MARO, que interpretarão os seus próprios temas. Com música de Rui Massena,Why? é o título da canção que será defendida por Aurea. O duo Fado Bicha, que pega na herança queer do fado e a aponta para o futuro, interpretará Povo pequenino. FF compôs a balada clássica Como é bom esperar alguém, os Kumpania Algazarra escreveram A minha praia e MARO, que co-assina a música com John Blanda, trará saudade, saudade. Outra banda, os Norton, leva ao concurso o tema Hope, enquanto o projecto de um homem só TheMisterDriver concorre com Calisun, e o rapper Valas canta Odisseia com Valas & os Astronautas. Tiago Nogueira, membro d'Os Quatro e Meia, concorre com Amanhã, acompanhado pela sua banda, ao passo que Joana Espadinha, concorrente do Festival da Canção em 2018, foi buscar a finalista do The Voice desse mesmo ano, Diana Castro, para cantar Ginger ale.

Já para a segunda semifinal, com Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato como anfitriões, estão alinhados Mar no fim, de Blacci, com música da própria, Edu Monteiro, Hits Mike, Liam Cole, Gonzalo, Iolanda e Stego; e Uma mensagem tua, de Cubita, com Scardini como co-compositor. Pela mesma sessão passarão Os Azeitonas, com Solta a voz e canta, os Pepperoni Passion (que foram buscar o seu nome a uma pizza da Domino's...), com Código 30, PZ com Ao lado de mim (faixa entregue a O Vampiro Submarino, que é na verdade ele próprio), e, por fim, Syro, com Ainda nos temos, escrita com a ajuda de Ariel e Gonzalo Tau.

Mas também há artistas que entregaram as suas composições a outras vozes que não as suas. Agir chamou Milhanas para Corpo de mulher, ​DJ Marfox pega em Pongo e Tristany para DÉGRÁ.DÊ, que tem letra dos intérpretes, Fábia Rebordão dá a Jonas a faixa Pontas soltas e, por fim, Pedro Marques mostra, pela voz de Inês Homem de Melo, Fome de viagem, que tem letra de Galileu Granito.

Tiago Nogueira, Pepperoni Passion, Pedro Marques e TheMisterDriver foram os vencedores da open call para compositores lançada pelo festival.

A final do Festival da Canção 2022 decorre no dia 12 de Março, apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. A Eurovisão será entre 10 e 14 de Maio em Turim, Itália. No ano passado, os vencedores do Festival da Canção foram The Black Mamba, com Love is on my side.