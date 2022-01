Sexta na TV: Crimes Submersos entre nazis, um Estado de Guerra e A Prova dos Factos

CINEMA

Golo!

Hollywood, 17h45

Santiago Munez (Kuno Becker) sempre sonhou ser futebolista, mas o pai sempre o demoveu... Até um caçador de talentos o levar para um dos mais amados clubes de futebol do mundo. Danny Cannon realiza esta aventura filmada em colaboração com a FIFA, com cameos de estrelas reais do futebol como David Beckham ou Zinédine Zidane.

A Ilha dos Silvos

RTP2, 23h04

Comédia policial sobre mentira, corrupção e manipulação, realizada pelo romeno Corneliu Porumboiu. Cristi, inspector da polícia de Bucareste, vai a La Gomera aprender uma “língua assobiada” que permite uma comunicação secreta. O objectivo é libertar Zsolt, um mafioso apanhado pelas autoridades espanholas, que é o único que sabe onde estão escondidos 30 milhões de euros. Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga e Cristóbal Pinto assumem os papéis principais.

Estado de Guerra

Fox Movies, 23h17

Uma invulgar abordagem cinematográfica à guerra, com o conflito no Iraque como pano de fundo e seis Óscares no palmarés. Kathryn Bigelow filma o dia-a-dia de uma unidade de elite do Exército que desmantela bombas em Bagdad, penetrando na intimidade e na mente de homens que foram para a guerra como voluntários e para quem o campo de batalha tanto significa adrenalina como atracção e vício. Mark Boal, jornalista e argumentista, utiliza as suas próprias experiências ao lado de soldados americanos no Iraque para construir este argumento.

SÉRIES

Crimes Submersos

RTP, 21h33

Estreia. Da primeira co-produção entre a estação pública portuguesa e a espanhola RTVE nasceu esta série policial em oito episódios, com actuações de Marco D’Almeida, Elena Rivera, Guilherme Filipe, Margarida Marinho, Miryam Gallego, Rodolfo Sancho, Miguel Ángel Muñoz e Soraia Chaves, entre outros. Tudo começa quando são encontrados dois esqueletos numa pequena povoação espanhola, até aqui submersa pelas águas da barragem, mas agora posta a descoberto pela seca intensa. Esses restos mortais, onde são detectados ferimentos de bala, desencadeiam investigações dos dois lados da fronteira. Os resultados vão levar “duas famílias (...) a um destino comum”, explica a sinopse, “numa trama onde diferentes personagens se cruzam com consequências imprevisíveis”. A realização é de Joaquín Llamas, também co-autor do guião, com Miguel Sáez.

As We See It

Amazon Prime Video, streaming

Da autoria de Jason Katims (Parenthood, Friday Night Lights), As We See It é um regresso das séries ao universo das pessoas que estão no espectro. Retrata um grupo de três amigos que residem juntos num apartamento sob o olhar de Sosie Bacon (filha de Kevin Bacon e Kyra Sedgwick) e revelam as suas aventuras diárias num mundo que não as compreende bem. Sexo, isolamento, tecnologia são alguns dos ingredientes desta série protagonizada por actores que se identificam como estando também no espectro.

Ozark

Netflix, streaming

Estreia-se a última e quarta temporada de Ozark, a série que parecia um Breaking Bad do lago mas que ganhou identidade própria e um elenco de estrelas carregado por Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner.

INFORMAÇÃO

A Prova dos Factos

RTP1, 21h01

Estreia. “Rigor e transparência” são os vectores do novo programa de jornalismo de investigação, segundo a sua coordenadora, Rita Marrafa de Carvalho. Acrescenta que o objectivo é “aprofundar os temas de maior actualidade mas marcar também, e claramente, a agenda noticiosa”. A apresentação fica a cargo da jornalista Mariana Flor, que reforça a necessidade de ter “um espaço relevante de aprofundamento e análise”, especialmente nos temas ligados à justiça. Fica em antena a ritmo semanal.

Foto A Prova dos Factos Pedro Pina - RTP

DOCUMENTÁRIO

Os Jovens, o Traidor e os Nazis

RTP2, 20h37

Escrito e realizado por David André, faz a reconstituição da história real de uma centena de jovens estudantes que se juntaram à resistência francesa na luta contra as forças nazis, mas foram traídos por um companheiro. No dia 10 de Junho de 1944, em Sologne, 41 foram fuzilados. Quinze morreram na deportação. Dezenas conseguiriam escapar e regressar à luta. Arquivos e testemunhos de três sobreviventes ajudam a narrar este episódio trágico que aconteceu no mesmo dia do de Oradour-sur-Glane, onde as SS cometeram o maior massacre de civis em solo francês de toda a II Guerra Mundial.

TEATRO

Severa - O Musical

RTP1, 22h44

Depois do sucesso de Amália - O Musical, Filipe La Féria voltou ao fado, em 2019, para contar a história da cantora a quem se atribui a fundação do género. Além de traçar a sua biografia, a peça remete para os tempos em que viveu, com um enquadramento que alude “às esperas de touros, às tabernas da Mouraria, aos salões da aristocracia, à guerra entre liberais e absolutistas”.