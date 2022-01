Monte Poço Blues

Num mundo atomizado tão ao gosto de Margaret Thatcher, onde o ar dos tempos exala individualismo embora as selfies não sejam produto directo da derrota dos sindicatos mineiros, deparamo-nos com a legítima questão: “Se uma pessoa cair sozinha numa floresta e não existir mais ninguém senão ela, será que realmente caiu?” A pergunta original metia árvores e não pessoas e como toda a gente sabe, pelo menos se tiver lido A Um Deus Desconhecido de John Steinbeck, as árvores também têm muito que se lhe diga.