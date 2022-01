A fábula do “mundo rural”

“Mundo rural” é uma das noções mais pitorescas ouvidas nos debates da campanha eleitoral. Num glossário do discurso político actual, teria lugar certo como expressão do pensamento conservador, que procura as virtudes da tradição e do enraizamento. Daí que tenha sido apropriada pelo dirigente de um partido da direita conservadora, como é o CDS, embora também possa ocorrer nas intervenções de Manuel Alegre (encontramo-la num texto que publicou neste jornal, na passada terça-feira), o qual, em matéria de enraizamentos, conservadorismos e velharias suplanta o CDS em ideologia e ornamento.