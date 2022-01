Identificadas com mais pormenor diferenças no cérebro de ratinhos macho e fêmea

Grupo de cientistas dos Estados Unidos diz ter agora descoberto cerca de dez vezes mais diferenças na actividade de genes entre os cérebros de ratinhos macho e fêmea do que estudos anteriores.

Uma equipa de cientistas nos Estados Unidos esteve a olhar ao pormenor para o cérebro de ratinhos macho e fêmea. Qual a sua missão? Desvendar com mais precisão as diferenças na actividade genética dos dois sexos. Os resultados são agora divulgados na revista científica Cell: observou-se que mais de 1000 genes apresentavam diferenças de actividade entre os ratinhos macho e fêmea. Apesar de só terem olhado para o cérebro de roedores, os investigadores dizem que as divergências encontradas estão, provavelmente, reflectidas em homens e mulheres.