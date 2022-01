Parlamento Europeu vota proibição de anúncios direccionados com base na religião e orientação sexual

O Parlamento Europeu deu mais um passo para limitar a influência das grandes tecnológicas. Esta quinta-feira, a maioria dos eurodeputados votaram a favor de um diploma que proíbe anúncios direccionados com base em dados sensíveis como as crenças religiosas, a orientação sexual e a origem racial ou étnica. As crianças não poderão ver quaisquer anúncios direccionados. Se as empresas online desrespeitarem as regras, os utilizadores podem pedir directamente uma indemnização.