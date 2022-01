Jornalistas optaram pela continuidade na CCPJ numas eleições com uma abstenção de 85,8%

Há nova composição no plenário da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas (CCPJ), para o triénio de 2022-25, que configura uma continuidade dos últimos três anos, já que a lista vencedora é composta por Jacinto Godinho (RTP), Anabela Natário (jornalista freelancer), Miguel Alexandre Ganhão (Correio da Manhã) e Isabel Magalhães (RTP). Os primeiros três já exerceram a função entre 2018 e 2021 e a última, que substitui Marina Pimentel, da Rádio Renascença, na representação dos jornalistas, já integrava o plenário pelos membros designados pelos operadores do sector.

A lista A recebeu 631 votos (82,16%), enquanto a lista B (Tânia Laranjo e Magali Pinto, do Correio da Manhã, Luís Pedro Sousa, do Record, e Carlos Rodrigues Lima, da revista Sábado) somou 120 votos (15,62%). Foram contabilizados 17 votos em branco.

As eleições ficam marcadas por uma elevada abstenção: não votaram 85,8% dos 5409 eleitores, ou seja, todos os profissionais com carteira profissional de jornalista, válida à data da convocatória (19 de Novembro). Estagiários, colaboradores (incluindo comunidades portuguesas), imprensa estrangeira e equiparados não votam.

A votação poderia ser feita presencialmente, nas instalações da CCPJ, em Lisboa, ou online, tendo a maioria preferido a última modalidade.

Já a presidência do plenário, assumida nos últimos três anos por Leonete Botelho, jornalista do PÚBLICO — e que fez história ao ser a primeira mulher e a primeira pessoa a trabalhar como jornalista com essa função —, é feita por cooptação, incindindo obrigatoriamente sobre alguém com formação jurídica. Para já, desconhece-se se haverá continuidade ou se o lugar será ocupado por um novo elemento.

A CCPJ, como se explica na página da instituição na Internet, “é um organismo independente de direito público ao qual incumbe assegurar o funcionamento do sistema de acreditação profissional dos jornalistas, equiparados a jornalistas, correspondentes e colaboradores da área informativa dos órgãos de comunicação social, bem como o cumprimento dos respectivos deveres profissionais”.