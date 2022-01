Pedro Nuno Santos: o “enfant terrible” disciplinou-se e é agora um “fetiche” da direita

Pedro Nuno Santos cumpre religiosamente a linha oficial emanada do Largo do Rato, pedindo uma “grande maioria para o PS” e outras versões de maioria absoluta, do género “maioria reforçada”. Elogia com insistência António Costa – “um trunfo muito importante, alguém que inspira confiança e dá segurança ao povo português”, como disse no debate na RTP-3 com André Coelho Lima. Outra variação do candidato a sucessor, que avançará se Costa perder as eleições: “O país precisa de um líder com a experiência, consistência e credibilidade internacional que António Costa tem”, argumentou em frente a David Justino na SIC-Notícias.