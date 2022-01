Quem não tem cão caça o voto com gato

O podcast Poder Público continua em modo diário durante a campanha para as Legislativas 2022. Siga-nos no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, ou outras aplicações para podcasts.

O podcast Poder Público continua em modo diário durante a campanha para as Legislativas 2022.

Nesta quinta-feira, Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage analisam as presenças e ausências no último debate entre os partidos com assento parlamentar antes das eleições, transmitido na rádio.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Para descobrir outros podcasts, subscreva gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.