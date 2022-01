O Plano B fez refresh e volta a dar música em 2022

É já na próxima sexta-feira, 21 de Janeiro, que o Plano B, na Baixa do Porto, volta a escancarar as suas portas, depois de quase um mês fechado para obras. E, ao fim de 15 anos de actividade, com uma nova cara, também na gestão — Ricardo Costa, empresário de 36 anos, é o novo proprietário.

“Tem sido a casa de referência no Porto, e eu quero reafirmar ainda mais essa posição”, diz ao P3, em relação à aquisição, ocorrida em Novembro. Como? Por exemplo, através da realização, com mais frequência, de concertos, um pouco como acontecia no início de vida do Plano B.

Para isso, houve a necessidade de investir em equipamento técnico e criar um ambiente “diferente” na sala Palco e, em simultâneo, aproveitou-se para mudar um pouco o interior do espaço, à semelhança do que já vai acontecendo na fachada, que precisa com regularidade de manutenção — afinal, o Plano B ocupa um edifício histórico na Rua Cândido dos Reis (“e também por isso muito bonito”, aponta Ricardo). “Não digo que foi juntar o útil ao agradável, mas unir as duas necessidades e conseguir, assim, fazer um refresh.”

Agora, a galeria, no primeiro andar, é mais “acolhedora” e segue um conceito de lounge, “onde as pessoas podem beber um copo, conversar e apreciar boa música”. No andar inferior, quer o Cubo, quer o Palco foram alvo de uma mudança de decoração e têm agora melhores características de luz e som.

Uma nova vida para ver, ao vivo e a cores, este fim-de-semana, sensivelmente um mês depois do encerramento, a 24 de Dezembro, devido à restrição de funcionamento dos bares e discotecas, imposta pelo Governo. Começam por regressar as noites com Nuno Lopes (já a 28 de Janeiro) e DJ Vibe (a 26 de Março), que já eram regulares na casa, mas também os sets com David Moreira, que passa agora a DJ residente já a partir desta sexta-feira, noite do concerto dos Yakuza. O objectivo, resume Ricardo, passa por “valorizar os artistas da cidade e dar a conhecer nomes internacionais”.

A partir de Fevereiro, sabe-se que as noites de quinta-feira vão ter a curadoria da Kebraku na sala Palco. 12 de Fevereiro será a noite Disrupto em que os DJ que por norma tocam na sala Cubo passam a tocar no Palco — e vice-versa. Portanto, haverá concerto de Holy Nothing e sets de Ultra Flava e Xinobi e Moullinex de um lado, showcase da Príncipe Discos do outro, com Nigga Fox e Narciso.

Haverá ainda mês para receber Juan MacLean e Sam The Kid (a 18 de Fevereiro), celebrar o 10.º aniversário do primeiro álbum da Capicua (a 25 de Fevereiro) e conhecer o novo trabalho dos Linda Martini (a 28 de Fevereiro). À programação somam-se também nomes internacionais, como Massimiliano Pagliara e Byron The Aquarius, a 4 e 11 de Março, respectivamente, seguindo-se uma mostra da família da Monster Jinx (a 18 de Março). “No fundo”, espera Ricardo, “é um espaço com mais capacidade para oferecer uma melhor experiência aos clientes”.

