Da habitação ao emprego, o que prometem os partidos aos jovens?

Rui Tavares procurou quantas vezes “mulher” aparecia no programa do Chega, o P3 esmiuçou quantas vezes os jovens adultos são directamente mencionados nos programas dos nove partidos com assento parlamentar. Há propostas para travar a emigração jovem, aumentar os salários (ou baixar os impostos às empresas) e criar mais capacidade de emancipação nos programas eleitorais de quase todos. O apanhado nas áreas do emprego, habitação, ensino superior e clima não dispensa a leitura na íntegra dos documentos, mais mais ou menos amigos dos jovens.