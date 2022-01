Aveirenses desafiados a receberem um artista em casa para jantar

A partir do próximo mês, acontece mais uma edição do Heras , programa que promove o encontro entre público e artistas num formato íntimo.

A primeira edição aconteceu no último quadrimestre de 2021 e revelou-se um sucesso. Tanto assim é que o Gretua (Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro) e o Teatro Aveirense decidiram avançar com uma segunda edição do “Heras”, programa que promove o encontro entre público e artistas num formato íntimo, despido de formalismos, dentro das casas dos aveirenses. A receita é simples: os anfitriões (que têm de efectuar a sua inscrição no programa) recebem em sua casa um artista para jantar, com direito a assistir a uma pequena performance e a partilhar ideias.

Esta segunda edição do Heras irá arrancar em Fevereiro – neste momento, já estão em curso as inscrições para os interessados em receber um artista na sua casa. “O programa desenrola-se em paralelo com a programação do Teatro Aveirense e do Gretua, ou seja, aproveitamos a vinda dos artistas a Aveiro para integrarem este projecto”, destaca João Monge Coutinho, da organização, ao PÚBLICO. O jantar, o convívio e os convidados ficam ao encargo dos anfitriões, que tanto podem escolher passar um serão a sós com os artistas, como convidar a sua família ou os seus amigos mais próximos.

Aqueles que já tiveram a oportunidade de participar na primeira edição são os primeiros a recomendar a experiência. “Conhecer um artista desta forma tão intimista e próxima foi fantástico, porque se criou uma química e uma energia entre todos os presentes que seria impossível acontecer se víssemos o mesmo artista num palco de um qualquer teatro ou sala cultural”, testemunhou Filipe Feio, aveirense que teve a oportunidade de receber Santi Lesca na sua casa, num depoimento recolhido pela organização do evento.

Também Ana Inês Pereira, que recebeu João Pedro Fonseca, se rendeu à experiência: “Do nada, a nossa casa tornou-se uma sala de espectáculos, assistimos e tivemos uma das melhores experiências que, acredito verdadeiramente, alguma vez vamos ter na vida”.

Não são exigidos grandes requisitos logísticos aos interessados em receber os artistas em sua casa. Basta que abram as portas da sua habitação – grande ou pequena – e preparem a recepção dos artistas. Depois, resta aproveitar o serão cultural e que se quer também de convívio.

No final de 2021, Gretua e o Teatro Aveirense organizaram sete sessões do Heras, com showcases curtos de música, dança, literatura e um espectáculo de luzes. E ainda que tenha sido a primeira edição, na altura o projecto já contou com um total de 14 inscritos – a procura foi o dobro da oferta. A partir de Fevereiro, irão decorrer mais seis sessões, mas ainda sem datas marcadas.

Ainda no âmbito desta rubrica, os habitantes da cidade poderão também constituir-se enquanto extensão da habitual galeria “Ao Vidro” – que parte da programação do Gretua desde o final de 2019 –, tendo expostas obras de arte nas suas janelas. Farão, assim, parte da criação de novos percursos e de novas leituras na sua cidade.