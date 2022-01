Torres Vedras cancela desfiles e festejos de Carnaval

O município de Torres Vedras e a empresa municipal Promotores, entidades organizadoras do evento, “decidiram não organizar desfiles e festejos do Carnaval” pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de covid-19.

“Em 2021, esta celebração foi cancelada a bem da saúde de todos. Em 2022, a realidade é diferente, é certo, mas continua a ser inviável, no contexto pandémico em que vivemos, realizar a festa na rua, com a proximidade e espontaneidade que é um traço de identidade do ‘Carnaval mais português de Portugal'”, referem em comunicado.

O Carnaval de Torres Vedras remonta a 1930. Em quase um século de história, apenas não se tinha realizado uma vez até ao ano passado, em 1984, devido às cheias ocorridas meses antes na cidade.

Por edição, o Carnaval de Torres Vedras recebe cerca de meio milhão de visitantes durante os seis dias do evento e gera receitas de 10 milhões de euros na economia local.

“Tal como aconteceu em 1984 e em 2021, este será mais um ano em que os torrienses guardarão a sua energia face ao contexto que impede que o Carnaval saia às ruas. E como aconteceu em 2021, saberão cumprir as indicações das autoridades de saúde, adoptando uma postura de responsabilidade para protecção de toda a comunidade”, acrescentam em comunicado.

Torres Vedras junta-se, assim, à lista de municípios que, nas últimas semanas, e face ao escalar dos números da pandemia em Portugal devido à variante Ómicron, decidiram cancelar as grandes festas e desfiles de Carnaval pelo segundo ano consecutivo. Entre os festejos cancelados conta-se a Nazaré, que avançou logo no início de Dezembro com a decisão, Madeira, Loulé e Quarteira, Ovar, Estarreja ou Mira. Também Castro Verde cancelou o festival Entrudanças.