Pandemia adia Eros: Festival Erótico do Porto só em Junho

O Eros Porto 2022 foi adiado: irá realizar-se de 16 a 19 de Junho, anunciou a organização do festival.

A 14.ª edição do Festival e Salão Erótico do Porto estava prevista para ocupar a Exponor em Março, de 10 a 13, mas só vai acontecer, no mesmo local​, cerca de três meses depois “devido à actual situação da pandemia em Portugal”.

“A saúde, a segurança e o bem-estar dos visitantes são questões muito importantes, pelo que a incerteza originada pela disseminação da covid-19 determina que nos juntemos aos esforços das autoridades e de toda a sociedade no rápido controlo da situação”, refere a organização do evento em comunicado.

O festival, dedicado ao sexo e erotismo, inclui no seu programa actividades várias, entre performances, conversas, jogos, workshops, venda de produtos e, entre mais atracções, artes, actividades de lazer e gastronomia.

“O maior evento nacional dedicado à educação sexual, às relações e ao entretenimento adulto”, como se anuncia, tem por slogan “Quebra os tabus” e promete organizar a próxima edição com “toda a segurança”