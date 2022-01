Banzé na Petiscaria: há novos petiscos para provar no Saldanha

Este nov Banzé de Lisboa não é de barulheiras, que aqui não há nada disso: é mais um banzé de petiscos, tradicionais, com um twist internacional, pelas mãos do chef Bruno Rodrigues.

O Saldanha e as Picoas têm um novo morador, o Banzé na Petiscaria. E este, como o nome deixa adivinhar, é um novo residente que traz muito petisco na bagagem. Mas não se pense no banzé que outrora caracterizava as tascas de bons petiscos. Aqui, em ambiente sóbrio, o chef Bruno Rodrigues reinventa os petiscos tradicionais, com um twist internacional e a promessa de estar sempre a sacar novos truques da manga. A pensar especialmente nos trabalhadores que precisam de mimos especiais depois de mais um dia de trabalho haverá também happy hour.