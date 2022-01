Airbnb está à procura de quem queira viver numa casa restaurada da Sicília

Sambuca, na Sicília, descrita como um “paraíso na Terra”, entre praias e montanhas, tornou-se famosa pela sua campanha de “casas a um euro" como forma de lutar contra o despovoamento, promover-se e atrair mais gente e investimento. Agora, é numa dessas casas que poderá viver o “aventureiro” escolhido no novo concurso da Airbnb.

“É um projecto para impulsionar o turismo e trazer novos residentes temporários para a vila italiana de Sambuca”, refere-se em comunicado da empresa, que sublinha que faz “parte de um compromisso mais amplo de apoio às comunidades rurais e ao património cultural na Europa”.

O concurso, em vigor até à madrugada de 19 de Fevereiro, estabelece a busca de “um aventureiro apaixonado pela hospitalidade para viver sem pagar renda e ser anfitrião de uma casa siciliana restaurada por um ano”.

Uma casa “outrora decadente, agora tornada obra de design” — a Airbnb contratou o atelier italiano Studio Didea —, será o novo lar temporário de quem vencer o concurso e que poderá levar “a família ["dois adultos, duas crianças, máximo"], companheiro(a) ou amigo(a)".

Com três pisos, é descrita como “pitoresca” e tem assim, sublinha-se, uma “segunda oportunidade” de renascer. “É também como uma segunda oportunidade para a pessoa que decida viver nela.”

“Estamos à procura de alguém que queira viver com a população local e participar nos momentos importantes da comunidade, das vindimas à apanha de azeitona, e mal podemos esperar para dar as boas-vindas a quem for seleccionado”, disse o presidente da câmara de Sambuca, Leonardo Ciaccio.

O período de residência começa a 30 de Junho. O novo residente poderá ficar com todos os ganhos de hospedagem de clientes da Airbnb.

Na área de Sambuca vivem cerca de seis mil pessoas, o que já inclui alguns dos compradores das “casas a 1 euro” — a campanha tinha este valor e slogan, mas, sublinhe-se, o proprietário era obrigado a mais alguns gastos legais, incluindo, claro, o restauro da nova propriedade, quase sempre em muito mau estado.

Quem quiser tentar a sorte no concurso é seguir para o site Airbnb dedicado ao tema. As candidaturas abriram dia 18 e são recebidas até às 4h59 de 19 de Fevereiro.

Algumas das regras: só maiores de 18, residentes num dos países listados no site da Airbnb aqui (Portugal está incluído), disponíveis para viver em Sambuca por pelo menos três meses consecutivos a partir de 30 de Junho, falantes de inglês, com pontos extra para se falar também italiano. Mas, se não falar, o problema há-de resolver-se por si mesmo, até porque faz parte da estada aulas de língua italiana e até de cozinha local. A casa tem um quarto para arrendar a viajantes, funcionando o vencedor como anfitrião (por pelo menos nove meses).

E como será a escolha do vencedor? Depois de uma pré-selecção das candidaturas recebidas, informa a Airbnb, os finalistas, garante-se, “serão escolhidos inteiramente com base no mérito” a partir de alguns critérios estipulados nos termos legais da iniciativa (aqui, o pdf em português). Paixão, criatividade, potencial, personalidade, individualidade são alguns dos termos gerais que surgem na lista.