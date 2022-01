Banco CTT passa a cobrar comissão de manutenção na conta à ordem e nos serviços mínimos

O Banco CTT, que promoveu o seu lançamento com a ausência de comissões de manutenção de conta à ordem, cobrada pela maioria dos bancos, deu um passo atrás, e vai passar a cobrar 20 euros por ano (cinco euros por trimestre), mais imposto de selo. A informação foi avançada pela Deco Proteste e pelo Eco, e entra em vigor a partir de Abril.

Os clientes que possuem um cartão de débito continuarão a beneficiar da isenção da comissão de manutenção, mas vão ver o custo deste produto agravado em 3,5 euros. Ou seja, o cartão que nasceu gratuito, e que a partir de 2020 passou a ter um custo anual de 15 euros (15,60 euros com imposto de selo), passará para 18,50 euros (ou 19,24 euros já com imposto) a partir de Abril.

O valor a cobrar a título de manutenção da conta à ordem, de 20,80 euros, considerando já o imposto de selo, é significativamente mais baixo do que na generalidade dos bancos, onde os custos ascendem a vários dezenas de euros, mas o custo do cartão de débito está alinhado com o observado na maioria dos bancos.

Para além da alteração da conta à ordem, também a conta de serviços mínimos bancários (SMB) vai deixar de ser gratuita. Esta conta, de disponibilização obrigatória, passa a ter um custo de 4,24 euros por ano, próximo do valor máximo permitido por lei.

Para quem precisar de levantar dinheiro ao balcão, a actualização de preços traz um agravamento substancial, passando o seu custo dos actuais cinco euros para 7,80 euros por operação, mais 67% do que até aqui.

As alterações ao preçário aplicam-se a actuais e futuros clientes, apurou o PÚBLICO junto do banco, que continua a anunciar na sua página na Internet a conta à ordem gratuita. A informação de cobrança do valor de manutenção apenas aparece na Ficha de Informação Normalizada (FIN), para quem inicie abertura de conta, tendo sido enviada aos actuais clientes juntamente com o último extracto. O preçário do banco também ainda não foi actualizado.

De acordo com a Deco Proteste, restam apenas quatro bancos que não cobram comissões de manutenção de conta: o ActivoBank, o Banco BiG, o Best Bank, e o BNI Europa.

O Banco CTT, lançado em Março de 2016, assentou a sua estratégia de marketing na campanha de zero comissão de manutenção de conta, zero na anuidade do cartão de débito e zero nas transferências através da internet, recorda a Deco Proteste, mas dos três zeros resta apenas um, o das transferências online, que continuam gratuitas.

Como vem sendo habitual, os bancos fazem várias alterações aos precários ao longo do ano. E novo ano mantém o ritmo. Para 2020, já tinham sido anunciadas (algumas já estão em vigor) subidas em quatro bancos - Santander, BCP, Novo Banco e BPI -, a que junta agora um quinto, o Banco CTT.