Veríssimo explica “tropeções” com a dificuldade de mudar o sistema

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, apontou a mudança no sistema táctico como um factor para as dificuldades que os “encarnados” têm tido nos últimos jogos. “Nesta sequência de três jogos tivemos uma derrota, um empate e uma vitória e os resultados ditam muito daquilo que depois é a análise que se faz à equipa”, constatou. E detalhou: “A equipa vem de uma forma de jogar diferente do que estamos a pedir agora. Vamos mudando algumas coisas com o campeonato a decorrer, o que nem sempre é fácil. Estamos conscientes que temos de melhorar, mas o nosso caminho é ir fazendo correcções pontuais, com o campeonato a decorrer”.

Nesta quinta-feira, na antevisão do jogo da I Liga frente ao Arouca (sexta-feira, 19h, SPTV), o técnico “encarnado” previu um adversário em bloco baixo: “Sabemos que, independentemente do lugar na classificação que o Arouca possa ocupar, trata-se uma equipa com qualidade colectiva. Estamos preparados para defrontar uma equipa com um bloco médio baixo, jogando em transições e aproveitando o que possam ser os nossos erros”.

A dez dias do final de Janeiro, Veríssimo abordou ainda a possibilidade de o plantel do Benfica ter mexidas até ao fecho do mercado de Inverno, uma semana depois de ter “pedido” um plantel mais curto do que o que foi criado por Jorge Jesus. “Nesta janela de mercado, o treinador do Benfica pensa como todos os outros treinadores: os jogadores podem entrar e sair, tendo consciência de que a qualquer momento pode sair um jogador. Não digo que isso vá acontecer, mas há esta incerteza”.

O técnico, que não se alongou nas questões sobre o seu futuro, falou ainda do caso de Paulo Bernardo, que foi lançado no último jogo, frente ao Moreirense, numa posição diferente do habitual [ala-esquerdo do 4x4x2]. “É mais um jogador no plantel. Temos de ter uma visão não apenas das características dele, mas de todos os jogadores, para a partir daí formar o melhor onze. Num 4x3x3 da equipa B ele jogava numa posição mais interior, agora joga mais no corredor”.