Eunice Muñoz está estável após um pico de tensão que a levou ao hospital

Eunice Muñoz encontra-se internada nos cuidados intermédios do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, disse o filho da actriz, António Muñoz, ao PÚBLICO​, adiantando que o estado clínico da mãe, que está a ser “muito bem acompanhada e cuidada”, será reavaliado na sexta-feira. Poderá então ser decidida a transferência para o Hospital de Santa Cruz, onde poderá contar com os cuidados do “cardiologista que a segue há anos” e com uma equipa que já conhece a sua história clínica.

António Muñoz estima que o internamento naquela unidade de saúde, em Carnaxide, dure “pelo menos entre 24 e 48 horas”, o tempo necessário para fazer os exames adequados e ser assegurado o bem-estar da actriz.

Eunice Muñoz deu entrada nas urgências do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, esta manhã, depois de se ter sentido mal, conforme explicou ao PÚBLICO Tiago Durão, o marido da neta, Lídia Muñoz, que vive com a actriz. O também realizador afirmou que, dada a idade de Eunice Muñoz, 93 anos, é sempre uma situação que inspira cuidados, mas acrescentou que a actriz não foi infectada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O filho de Eunice, António Muñoz, afirma que o “pico de tensão arterial, comum em determinadas idades”, verificado esta manhã já foi controlado e que não existe nenhum quadro de infecção, seja de covid-19 ou outra.

O jornal digital Observador tinha noticiado que a actriz dera entrada no Hospital de São Francisco Xavier pela área dedicada à covid-19, citando a corporação de bombeiros que transportou Eunice Muñoz. No entanto, tal encaminhamento, explica António Muñoz, deveu-se ao facto de a actriz apresentar dificuldades respiratórias e cansaço, sinais comuns numa situação de tensão alta, referindo ainda que uma das causas terá sido “a ansiedade que sentiu por se ver naquela situação”. Os sintomas apresentados obrigaram ao despiste do coronavírus, tendo o resultado do teste da actriz sido negativo.

Eunice Muñoz, que na semana passada fez uma aparição surpresa na série da TVI Festa é Festa, na qual compôs um momento hilariante com Maria do Céu Guerra, já se sentira mal no Verão, o que obrigou a um internamento no Hospital de Santa Cruz. Na altura, chegou a ser noticiado que teria tido um AVC, mas a família acabou por esclarecer que a actriz apenas precisava de descansar. Algum tempo depois, teve alta e não tardou a regressar aos palcos com a peça com que decidiu despedir-se do público: A Margem do Tempo, em que contracena com a neta Lídia Muñoz, e cuja próxima apresentação está agendada para dia 29, em Portalegre, depois de ter passado no sábado pela Póvoa de Varzim.