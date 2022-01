Quinta na TV: um castelo das damas, noites asiáticas e recomeços com um QI acima da média

CINEMA

A Boa Mentira

Nos Studios, 19h35

Entre 1983 e 2005, durante os terríveis anos da Guerra Civil que assolou o Sudão, estima-se que mais de dois milhões de pessoas tenham perdido a vida. Um sem-número de famílias deixou as suas casas em direcção a campos de refugiados. Perto de 27 mil crianças foram separadas dos pais, fazendo o trajecto sozinhas – chamavam-lhes lost boys/girls. Alguns foram levados para os EUA anos mais tarde, em resultado de um esforço humanitário. Esta é a história de três deles – Mamere, Theo e Jeremiah – e de Carrie, a responsável por acolher e integrar os miúdos em Kansas City. Com argumento de Margaret Nagle e realização de Philippe Falardeau, o filme baseia-se em factos reais. Protagonizado por Reese Witherspoon, conta também com os actores Emmanuel Jal, Arnold Oceng, Ger Duany e Kuoth Wiel, alguns dos quais viveram de perto a experiência mostrada.

The Beach Bum: A Vida Numa Boa

Hollywood, 23h25

Viver a vida seguindo as suas próprias regras é o lema de Moondog, um escritor excêntrico, constantemente sob efeito de drogas ou álcool, que nunca perde a sua postura de bem com a vida. A sustentar os seus vícios está Minnie, a mulher, uma milionária que o deixa viver livre. Com argumento e realização de Harmony Korine, uma comédia dramática com Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron, Jimmy Buffett, Martin Lawrence, Jonah Hill e, no papel principal, Matthew McConaughey.

Jogo da Alta-Roda

AXN, 23h46

No início dos anos 2000, Molly Bloom gere, entre Los Angeles e Nova Iorque, um importante jogo de póquer com apostas altas, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, do mundo do desporto, dos negócios e até da máfia russa. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e tenta defender-se. Aaron Sorkin, que escreveu Uma Questão de Honra, A Rede Social e a série Os Homens do Presidente, estreia-se aqui na realização. É também ele quem assina o argumento, que adapta ao cinema as memórias escritas pela própria Molly Bloom. Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera dão vida ao biopic.

SÉRIE

Superdotada

AXN, 22h

Estreia. Uma mãe solteira, que trabalha como empregada de limpeza para sustentar a família, esconde um segredo que se revela quando, um dia, tem um serviço numa esquadra. Acontece que Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) tem um QI muito acima da média – mais exactamente, 160, o mesmo avaliado em génios como Einstein ou Stephen Hawking. Quando, por acaso, resolve facilmente um crime que parecia indecifrável, é convidada para ser consultora da polícia. De produção franco-belga, Superdotada (HPI: Haut Potentiel Intellectuel no título original) é uma trama criminal composta por oito episódios, com continuação confirmada numa segunda temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Os Segredos do Castelo de Chenonceau

RTP2, 20h37

Estreia. Construído na primeira metade do século XVI, começou por ser uma espécie de “presente” do rei Henrique II à sua “favorita” Diana de Poitiers, que o fez rodear de um dos mais belos jardins da época. O palácio fica no coração de França, à beira do rio Cher, afluente do Loire, cujas margens liga por meio de uma ponte icónica. É conhecido como o “Château das Damas”, já que, para além de Diana, nele habitaram Catarina, depois da morte de Henrique II, e também as rainhas Margot e Isabel de França, além de Maria Stuart, Isabel de Áustria e Luísa de Lorena. À medida que dá a conhecer os traços arquitectónicos do monumento, o documentário vai traçando a sua história e aludindo às marcas deixadas pelas sete mulheres.

Noites Asiáticas: Comer, Dançar, Sonhar

Netflix, streaming

Estreia. “Analisa comida, bebida, música e almas nocturnas que brilham quando cai a noite”, anuncia a Netflix. Foca-se em gente que se transforma do dia para a noite e/ou não prescinde do horário nocturno – como uma DJ de 85 anos. Pelo meio, há carros reluzentes, street food, discotecas, arte urbana, combates, concertos e vários recantos de extravagância que fogem às objectivas dos turistas. Os cenários são Seul, Manila, Banguecoque, Tóquio, Taipé e Bombaim, cidades onde, como garante uma das entrevistadas, “tudo ganha vida quando o Sol se põe”.