Humanizar as coisas do mundo

Estamos perante um processo de humanização do mundo, através das coisas que o compõem.

Uma primeira observação nos aguarda, proveniente de algo que conhecemos da obra anterior de Ana Luísa Amaral: a confirmação de que cada livro seu responde a uma ideia-projecto que depois irá sendo declinada pelos vários poemas e irá, assim, recebendo a sua conformação ao longo do volume. Se começarmos então, como tantas vezes fazemos para compreender esta estruturação in toto, pelo índice, teremos uma visão global da obra: cinco partes constituídas, cada uma, por vários poemas, agrupados em torno de uma ideia temática, juntando-se a estes cinco grupos um poema inicial, como que tutelarmente abrindo o livro, intitulado Do mundo.