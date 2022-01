Estados alterados e gatos psicadélicos

Uma surpresa, com S maiúsculo: um retrato tão excêntrico quanto comovente de uma figura verídica que dinamita as convenções da “qualidade britânica”.

Confrontando os dois filmes em que encontramos Benedict Cumberbatch no papel principal quase em simultâneo – O Poder do Cão, de Jane Campion, e esta Vida Extraordinária de Louis Wain – poder-se-ia pensar que acedíamos aos “dois lados” do actor britânico. De um lado, uma personagem dramática, reprimida, maior que a vida, entre o vilão e o anti-herói num denso estudo psicológico. Do outro, uma personagem excêntrica, arquétipo do cavalheiro diletante vitoriano e “inventor distraído” num biopic confortável baseado em história verídica.