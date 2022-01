Menos de 80 mil bebés com “testes do pezinho” em 2021. Nunca houve tão poucos nascimentos em Portugal

No ano passado foram rastreados 79.217 recém-nascidos através do “teste do pezinho”, menos 6239 do que em 2020. Este é o valor mais reduzido de sempre.

Pela primeira vez em Portugal foram rastreados menos de 80 mil recém-nascidos através do “teste do pezinho”, um indicador muito aproximado da natalidade, uma vez que cobre a quase totalidade dos nascimentos no país, segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (Insa). Ainda é preciso esperar pelos números oficiais dos nados-vivos em 2021, mas estes dados provisórios agora conhecidos indicam que foi batido o recorde histórico na quebra de nascimentos, um fenómeno que já era evidente nos últimos meses do ano passado.

Em 2021, o Programa Nacional de Rastreio Neonatal (vulgo “teste do pezinho") estudou 79.217 crianças , menos 6239 do que em 2020, o valor mais reduzido de sempre deste programa que é coordenado pelo Insa. No distrito de Lisboa foram rastreados 23.494 bebés (menos 1520 do que no ano anterior) e, no Porto, 14736 (menos 998 do que em 2020). Seguem-se os distritos de Setúbal e de Braga com 5.919 e 5833 crianças testadas no ano passado, respectivamente.

Não é uma surpresa: nos últimos meses de 2021, a tendência de redução significativa de natalidade era clara e já era atribuída, por especialistas em demografia, sobretudo à incerteza em relação ao futuro motivada pela pandemia de covid-19, que terá levado ao adiamento da decisão de ter filhos.

Os efeitos da pandemia de covid-19 na “diminuição abrupta no número de nados-vivos” são “particularmente evidentes” em 2021, sublinhava em Dezembro passado ao PÚBLICO a demógrafa e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Maria João Valente Ros​a. “Muitas pessoas que planeavam ter filhos resolveram adiar este projecto, por várias circunstâncias. Aos problemas económicos e financeiros [que vinham de trás] juntou-se agora uma crise sanitária, a insegurança, o medo”, elencou.

O ano de 2021 foi o primeiro em que se verificou o impacto da pandemia na natalidade, defendeu também o geógrafo e investigador na área da demografia e das migrações, Jorge Malheiros. “O clima de incerteza a todos os níveis – sanitário, social, relacional, económico – actua contra a natalidade. A covid-19 veio agravar esta componente de incerteza que torna a decisão de ter filhos ainda mais difícil”, justificou.

Em declarações à Lusa esta quarta-feira, Maria João Valente Rosa repetiu que estes dados devem ser compreendidos “à luz da pandemia”, porque, apesar de os nascimentos já estarem em queda desde há vários anos no país, Portugal nunca tinha tido “valores tão baixos”. O problema é que, como a idade média a que uma mulher tem filhos já é muito elevada (superior a 30 anos) em Portugal, os nascimentos adiados poderão não ser recuperados, referiu a especialista.