Rio evitou ‘duelo’ com Ventura e riu-se da “piada” de ter o líder do Chega como vice-primeiro-ministro

Em Viseu, o PSD juntou centenas de pessoas, nas ruas e na tenda aumentada para as “conversas centrais”. Ali admitiu defender uma descentralização que controle as despesas das “autarquias regionais”.

No antigo Cavaquistão ainda se sente no ar um ambiente mais favorável à direita e, talvez por isso, o PSD e o Chega tenham apostado numa campanha forte esta quarta-feira em Viseu. Os programas dos dois partidos faziam prever um ‘duelo’ ao sol nas ruas do centro histórico de Viseu, mas os sociais-democratas evitaram o confronto. Rui Rio atrasou a sua arruada em cerca de 45 minutos para deixar o Chega passar. Não que tivesse qualquer receio em encontrá-lo, mas porque entende que cada candidato deve ficar no seu galho.