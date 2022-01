Para o CDS não é só a Neeleman que Costa deve um pedido de desculpa

A TAP também fez escala no terceiro dia de campanha do CDS, com Francisco Rodrigues dos Santos a afirmar que António Costa deve, de facto, o pedido de desculpa que David Neeleman lhe exige, por, no debate com Rui Rio, ter dito que nacionalizou a TAP para evitar que o empresário brasileiro e americano desse cabo da empresa, como das outras de que era proprietário e que teriam falido.