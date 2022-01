Oito meses depois, este gato voltou a casa. A dona reconheceu o miar ao telefone

Um gato que estava desaparecido há oito meses, em Inglaterra, regressou a casa após a tutora reconhecer o miar do animal ao telefone.

Rachael Lawrence, de Braintree, no condado de Essex, Inglaterra, estava a falar ao telefone com um médico veterinário sobre o seu outro gato quando reconheceu o miar distinto de Barnaby, no fundo.

De acordo com a BBC News, o médico veterinário ter-lhe-á dito que se tratava de um gato vadio. Porém, incomodada e intrigada com a situação, voltou a telefonar para perguntar se o “gato vadio” que tinha ouvido ao telefone era preto, com uma mancha branca numa das patas traseiras. O instinto de Rachael estava certo e Barnaby está, agora, de volta a casa.

O animal foi novamente acolhido pela sua família, com muitas lágrimas, confessa Rachael à BBC: “Já não o víamos há oito meses.”

Os três filhos de Rachael tinham apelidado Barnaby de Fatman ("homem gordo"), mas no regresso a casa estava irreconhecível: tinha “muitas feridas” e estava “magricela” e com perda de pelo, conta a tutora.

Barnaby está “mais do que feliz por ter sido resgatado e acarinhado”, disse Rachael, acrescentando: “Só precisamos de o engordar para trazer de volta o Fatman.”