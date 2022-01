Voo semanal liga Faro e Toronto até Outubro

O aeroporto de Faro volta a receber a Air Transat com uma operação regular de Toronto, desta vez, de 19 de Janeiro até Outubro de 2022. Esta ligação directa “ampliará a conectividade da região”, uma vez que a companhia aérea canadiana de baixo custo “tem operações regulares para vários aeroportos no Canadá, como Vancouver, Calgary e Montreal”, divulgou esta quarta-feira a ANA Aeroportos.

Em comunicado, a empresa que gere os aeroportos nacionais destaca o facto de a ligação entre a capital algarvia e a cidade canadiana se alargar ao período de Verão, depois de duas décadas em que só houve registo de rotas regulares entre os dois aeroportos no Inverno, para dar resposta ao reforço da procura do Algarve por turistas da América do Norte.

É “a primeira vez” que a companhia aérea canadiana de baixo custo “estende a operação para o Algarve durante o Verão”, salienta, considerando que a ligação de longo curso dá “um claro sinal positivo da importância que a região assume”.

A mesma fonte argumenta que o estabelecimento desta rota ao longo dos próximos nove meses é também resultado de um “esforço conjunto” entre a companhia aérea canadiana, a empresa que assegura a gestão dos aeroportos em Portugal e as entidades regionais e nacionais de turismo, contribuindo para ampliar “a conectividade da região” algarvia com a capital da província canadiana de Ontário.

“Os passageiros desta rota irão voar na mais recente frota da Air Transat, incluindo o novo avião A321neoLR, que tem o menor impacto ambiental da sua classe, com capacidade para 199 passageiros”, refere ainda a empresa aeroportuária.

Citado no comunicado, o director comercial da ANA - Aeroportos de Portugal, Francisco Pita, considerou que esta é uma “importante aposta da Air Transat” que coloca assim Faro “também como destino de Verão”, representando “novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo” no Algarve e “uma importante diversificação da oferta nas rotas de Verão para o Aeroporto de Faro”. “Estamos muito optimistas relativamente ao sucesso desta operação”, acrescenta.

O director de vendas e marketing da companhia aérea canadiana, Joseph Adamo, mostrou-se “entusiasmado” com a retoma das operações em Faro, que permitem expandir o serviço entre o Canadá e Portugal.

“Esta rota, que agora passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a magnífica região do Algarve, um destino costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em termos de cultura e paisagens majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a oportunidade de descobrir o ‘grande norte branco'”, acrescentou aquele responsável.