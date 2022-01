Fiat alarga parceria com organizaçao de Bono e está mais Red

A iniciativa tem como objectivo, explica a Fiat, multiplicar as oportunidades para divulgar a mensagem, incluindo de série em todos os modelos (RED) soluções para manter o habitáculo limpo e minimizar a propagação do coronavírus SARS-CoV2.

Novos Tipo e Panda vão juntar-se ao 500 na chamada família (RED), lançada em Outubro e que resulta da colaboração da marca italiana com a organização fundada por Bono e Bobby Shriver, em 2006, para transformar as empresas em unidades de combate à sida. Desde há dois anos, a (RED) passou ainda a dar respostas às consequências da pandemia de covid-19.

O alargar desta parceria à gama tem como objectivo, explica a Fiat, multiplicar as oportunidades para divulgar a mensagem, incluindo de série em todos os automóveis (RED) soluções para manter o habitáculo limpo e minimizar a propagação do coronavírus SARS-CoV2: filtro de ar do habitáculo para o sistema de climatização tratado com uma substância “muito eficaz” contra bactérias, prevenindo a aerossolização; tratamento com a mesma substância às superfícies que mais tocamos e um kit individual de higienização de mãos, com um doseador criado especificamente para os Fiat.

Em comum, como o nome indica, os carros serão propostos com a cor vermelho passione, com espelhos retrovisores na cor da carroçaria. Outras cores são, no caso do Tipo Cross de cinco portas e Cross Cross Station Wagon, branco, cinzento e preto, com os retrovisores, nestas situações, vermelhos.

No interior, destaque para o facto de ser usado um material sustentável, feito a partir de lixo recolhido dos oceanos.

No caso do Panda, o equipamento que serve de base ao (RED) é o nível City Cross, sendo o embrulho em tudo semelhante ao Tipo, enquanto o 500 passa a ser enriquecido com um porta-luvas higienizante, que consiste num sistema que recorre a uma lâmpada UV-C, capaz, garante a marca, de matar 99% dos vírus e bactérias na superfície dos objectos que lá forem guardados: chaves, carteira, telemóvel….

Já o 500X apresenta uma secção dianteira renovada com o novo logótipo “500” e com a inscrição “Fiat” na traseira. O modelo está disponível nos níveis de equipamento Club, Cross e Sport, bem como em duas variantes de carroçaria: Hatchback e Dolcevita com capota soft top.