Aljezur estreia resort cinco estrelas a caminho da praia do Canal

Chama-se Praia do Canal Nature Resort e é um cinco estrelas com 56 quartos, três restaurantes e bares, spa e, claro, boas vistas para a Costa Vicentina.

Inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o Praia do Canal Nature Resort abriu discretamente portas no final de Novembro, ainda em regime de soft opening. De acordo com Alberto Reynolds, director geral da unidade, ainda não existe data marcada para a inauguração oficial. Mas os hóspedes já começaram a chegar.

Localizado no concelho de Aljezur, no caminho para o areal que lhe dá nome (a cerca de 4km), o resort algarvio apresenta como mais-valia, como se pode ler na apresentação do projecto, espraiar-se por “mais de 220 hectares de natureza pura e intocada”, vislumbrando-se uma linha de oceano no horizonte.

Conta com 56 unidades de alojamento (entre 25 quartos Deluxe, 25 suítes Junior, uma suíte Junior Rooftop, duas suítes familiares e uma Grand Suite Rooftop), todas com “varandas espaçosas ou terraços com acesso directo a uma área de jardim semiprivada”.

Integra ainda o restaurante Azeitona, com uma “cozinha requintada de inspiração regional, baseada em ingredientes orgânicos locais frescos provenientes directamente da comunidade local”; o restaurante Zimbro, o bar junto à piscina exterior aquecida (a funcionar apenas nos meses de Verão), e o bar Medronho. Já o spa, Esteva, está equipado com piscina interior, duas salas de massagens, banho turco, sauna finlandesa, “bio sauna a 70%”, zonas de relaxamento, um tanque de mergulho frio e “um balde de água gelada para as almas mais intrépidas”.

A decoração, descreve-se em comunicado, “é pontuada por cores quentes e um design minimalista convidativo, mobiliário português e uma selecção escolhida a dedo de produtos produzidos localmente”. Já nas áreas comuns, apresenta-se “uma colecção de arte com curadoria”. “Tudo, desde o exterior da propriedade até o próprio hotel, é espaçoso, confortável, autêntico e discreto.”

Aljezur fica a cerca de dez quilómetros do resort e Lagos, a cidade mais próxima, a cerca de 30km.