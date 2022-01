Sporting ganha pela nona vez consecutiva ao Benfica

Pouco depois de ter derrotado o Benfica para o campeonato (74-63), a 5 de Janeiro, o Sporting voltou, esta quarta-feira, a vencer o rival, desta vez por 74-62, em jogo relativo à terceira jornada da segunda fase de grupos da Taça Europa.

Esta foi a nona vitória consecutiva dos “leões” sobre as “águias” para todas as competições - o último triunfo do Benfica diante do Sporting foi a 2 de Novembro de 2019.

Os “encarnados” começaram melhor e chegaram ao fim do primeiro período a vencer por 22-11. Mas a partir do segundo período a equipa de Luís Magalhães tomou conta do jogo. Ao intervalo já vencia por 35-30.

Na segunda parte, o equilíbrio imperou, mas o Sporting mostrou-se mais eficaze nos derradeiros minutos do jogo.

Tanner Omlid, Joshua Patton e Travante Williams, todos com 12 pontos, destacaram-se nos “leões”. No Benfica, Aaron Broussard (10 pontos, 4 assistências) foi o melhor.