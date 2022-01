Portugal inicia defesa do título europeu de futsal com vitória

A selecção portuguesa esteve a perder por 0-2, mas deu a volta à Sérvia no jogo de estreia no Campeonato da Europa de 2022.

O arranque foi em falso e ao fim de seis minutos Portugal já tinha dois golos de desvantagem, mas o início da defesa do título europeu terminou da melhor forma para a selecção nacional de futsal. Em Amesterdão, na primeira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de 2022, a equipa portuguesa conseguiu dar a volta à sempre combativa Sérvia e, com golos de Pauleta, Pany Varela, Afonso Jesus e Tomás Paçó, garantiu uma importante vitória contra o 6.º classificado do ranking da UEFA, por 4-2.

No Ziggo Dome, bem próximo da Johan Cruyff Arena, Portugal entrou com o estatuto de favorito e de actual campeão europeu e mundial, mas a metade inicial da primeira parte foi para esquecer por parte dos portugueses, e os sérvios, que tiveram baixas importantes - a mais importante, foi de Jovan Lazarevic -, aproveitaram para ganhar vantagem cedo: em cima do primeiro minuto, uma falta de André Sousa sobre Rakic na área foi aproveitada por Marko Prsic, que, de penálti, colocou a selecção dos Balcãs a vencer.

Com demasiados passes falhados, perdas de bola constantes e muita precipitação do lado português, a Sérvia estava confortável na partida e, cinco minutos depois, Prsic aproveitou mais um erro defensivo de Portugal para bisar no jogo.

Com a equipa perdida em campo, o seleccionador português Jorge Braz pediu de imediato o primeiro desconto de tempo e a mensagem transmitada aos seus jogadores foi clara: era preciso menos indecisão e mais intensidade ofensiva. No entanto, as melhorias do lado dos campeões europeus surgiram apenas com a entrada em campo de Zicky Tê.

Com o pivot do Sporting em campo, Portugal ganhou outra capacidade ofensiva, a defesa Sérvia começou a ceder perante a pressão e, a meio da primeira parte, após o primeiro erro defensivo da Sérvia, Miguel Ângelo aproveitou um mau passe de um adversário para assistir Pauleta, que reduziu para 2-1.

Melhor na partida, a selecção portuguesa continuou a jogar no campo do adversário e, a menos de dois minutos do intervalo, Zicky Tê desequilibrou a defesa da Servia e ofereceu a Pany Varela a oportunidade de recolocar tudo empatado antes do intervalo.

Na segunda parte, com a Sérvia a mostrar menor capacidade física – os sérvios tinham apenas 12 jogadores disponíveis -, o jogo tornou-se mais simples para Portugal e a vitória para a equipa de Jorge Braz surgiu com naturalidade.

Aos 24m47s, uma excelente combinação entre Zicky Tê e Tiago Brito terminou num golo marcado por Afonso Jesus. Um minuto depois, Afonso Jesus assumiu o papel de assistente e colocou em Tomás Paçó que, após ganhar as costas à defesa sérvia, rematou cruzado para o fundo da baliza da Sérvia, fixando o resultado final e os primeiros três pontos para Portugal no Grupo A.

No final da partida, Tomás Paçó, marcador do último golo português, reconheceu que os campeões europeus entraram “ansiosos” e que “isso mexeu com a equipa”, o que resultou em “pequenos erros”, o que foi corrigido após Jorge Braz intervir: “O míster pediu para sermos nós próprios, reagimos bem e fizemos uma segunda parte excelente.”

A selecção nacional volta a jogar no próximo domingo (16h30, RTP1), defrontando novamente em Amesterdão os Países Baixos.