Nuno Santos suspenso por um jogo após incidentes em Vizela

O extremo do Sporting Nuno Santos foi castigado com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos incidentes durante o recente jogo com o Vizela.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo CD da FPF, o jogador “leonino” foi ainda multado em 510 euros, pelo “uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade” nos derradeiros instantes da partida da I Liga, que os “verdes e brancos” venceram por 2-0.

No domingo, Nuno Santos dirigiu alguns impropérios aos adeptos do Vizela que se encontravam na bancada atrás do banco de suplentes do Sporting, acabando por gerar-se uma enorme confusão entre elementos das equipas, sendo que o extremo foi admoestado com um cartão amarelo.

“[...] numa paragem de jogo, [Nuno Santos] deslocou-se junto do banco de suplentes do Sporting para falar com o seu treinador e beber água, sendo que a determinada altura reagiu aos comentários dos adeptos do FC Vizela que estavam sentados no sector inferior B3 (imediatamente por cima do banco de suplentes da equipa visitante), arremessando água da sua garrafa na direcção daqueles adeptos, assim como levou as mãos aos genitais, gesticulando igualmente na direcção dos adeptos”, refere o relatório do delegado da Liga de clubes.

Já o Sporting foi multado em quase 16.000 euros, por arremesso e deflagração de “artefactos pirotécnicos” por parte dos adeptos “leoninos” nesse encontro em Vizela.