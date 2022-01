DGArtes vai convidar vários curadores para se candidatarem à Quadrienal de Praga

José Manuel Castanheira, Marta Cordeiro e Nuno Carinhas compõem a comissão consultiva do processo de selecção agora iniciado. Próxima edição do evento terá lugar em 2023, sob o tema “RARO”.

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) vai convidar vários curadores a apresentarem propostas de artistas candidatos a representar oficialmente Portugal na Quadrienal de Praga – PQ23, certame internacional dedicado à cenografia e à arquitectura teatral, segundo anúncio publicado esta quarta-feira.

O projecto curatorial que irá representar o país no evento será seleccionado através do modelo de concurso limitado, mas a DGArtes propõe-se endereçar o convite a vários curadores para que apresentem propostas artísticas, garantindo deste modo que “mais criadores tenham a possibilidade de vir a representar Portugal neste prestigiado certame internacional”.

Assim, segundo o anúncio publicado na sua página de Internet, a DGArtes dá conta de que “já começou” o processo de escolha e que “em breve” irá reunir a comissão de consultores –​ composta por José Manuel Castanheira (cenógrafo e professor), Marta Cordeiro (professora e investigadora) e Nuno Carinhas (encenador, cenógrafo e figurinista) –, que proporá os curadores a convidar para fazerem parte do concurso limitado.

As propostas apresentadas serão analisadas pela comissão de apreciação do concurso limitado, que seleccionará o curador ou equipa curatorial responsável pelo projecto a levar às exposições principais do evento, Países e Regiões e Fragments.

A 15.ª Edição da Quadrienal de Praga – PQ23 Performance Design and Space irá decorrer de 8 a 18 de Junho de 2023 na Prazská Trznice, em Praga, sob a direcção geral de Pavla Petrová e com a direcção artística de Marketa Fontova. O tema geral da PQ23 é o conceito de “RARO”.

A DGArtes informa ainda que está aberto até 31 de Janeiro deste ano o prazo para apresentação de candidaturas para a PQ Performance, uma secção com curadoria da portuguesa Carolina Espírito Santo.

Na última edição da Quadrienal de Praga, em 2019, Portugal esteve representado com o projecto Windows, de José Capela, que esteve integrado na secção Países, ocupando pela primeira vez a área central do principal espaço expositivo, considerado o coração do evento desde que foi fundado, em 1967.