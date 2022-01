Uma intuição de casting , um colectivo de actores com o texto de Balzac no corpo, ajuda Xavier Giannoli a transcender o filme de época e a chegar ao seu melhor.

As sacrossantas oposições Cahiers du Cinéma/Positif, que fizeram a História, têm nova actualização: Ilusões Perdidas, de Xavier Giannoli. O “melhor filme” do realizador para a Positif, que elogia a “potência romanesca”, um “panfleto” com um “perfume nauseabundo” para os Cahiers... Estamos com a Positif.