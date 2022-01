Estudo não encontra provas de transmissão do SARS-CoV-2 através do leite materno

Investigação realizada nos Estados Unidos sugere que o leite de mães recentemente infectadas com o SARS-CoV-2 não será um factor de risco para a transmissão do vírus no bebé.

Consideremos esta questão: uma mãe recentemente infectada com o SARS-CoV-2 pode transmitir o vírus ao bebé através do seu leite? Uma resposta a esta pergunta é dada num artigo publicado agora na revista científica Pediatric Research. Neste estudo não foram encontradas provas de que o leite materno tenha o SARS-CoV-2 infeccioso nem que esse leite represente um risco de transmissão para os bebés. Até agora, com que se tenha conhecimento, esta foi a investigação que analisou mais amostras de leite materno de mulheres infectadas com o coronavírus.