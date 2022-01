Cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência premiado com bolsa EMBO

O cientista Waldan Kwong, do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), foi premiado com uma bolsa da Organização Europeia de Biologia Molecular (EMBO, na sigla em inglês) para Instalação da edição de 2021, anunciou a sua instituição em comunicado esta quarta-feira. O investigador pretende desvendar aspectos cruciais sobre a formação e a perseverança de comunidades de micróbios estáveis, bem como revelar novas formas de melhorar a resiliência do microbioma em relação a invasores patogénicos e perturbações ambientais.